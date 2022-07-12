Европа приготовилась конфисковывать российские активы

В ЕК заявили, что примут в октябре директиву, позволяющую конфисковывать российские активы

Европейский союз готовится принять директиву, позволяющую конфискацию российских активов в странах блока в случае обхода санкций, заявил европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. По его словам, решение будет принято в октябре, Еврокомиссия уже получила согласие парламента, пишет РИА Новости.

«Документ будет официально одобрен советом после летнего перерыва. Директива будет принята в октябре. Мы продвигаемся очень быстро», — сказал он.

Директива предполагает, что попытка обойти санкции станет уголовным преступлением в Евросоюзе, что откроет путь к конфискации активов бизнеса. «Таким образом появится возможность у всех государств ЕС проводить судебную процедуру и конфискацию. В этом случае средства пойдут в общий фонд для украинского народа», — уточнил он.

Рейндерс также сообщил, что Евросоюз к настоящему времени заморозил 13,8 миллиарда евро, принадлежащих российским олигархам. В США в конце июня сообщали, что за 100 дней заморозили или заблокировали 330 миллиардов долларов российских активов.

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