В российских аптеках резко вырос спрос на редкий антибиотик

РБК: в аптеках России вырос спрос на «Флуимуцил-Антибиотик ИТ» для лечения пневмонии

В аптеках России резко вырос спрос на редкий антибиотик для лечения пневмонии. Такие данные приводит РБК после обзвона крупнейших аптечных сетей страны.

По сведениям издания, препарат «Флуимуцил-Антибиотик ИТ» также применяется для лечения дыхательных путей, ларинготрахеитов и бронхитов.

Так, в сети аптек «A.v.e» указали, что этого антибиотика нет в наличии, и не смогли предоставить данные о сроках появления у поставщиков. В «Неофарме» заявили о наличии 71 упаковки «Флуимуцила-Антибиотика ИТ» в четырех разных аптеках сети. Однако добавили, что после заказа необходимо дождаться подтверждения наличия по СМС — фактически лекарство может отсутствовать на складах.

Похожая ситуация сложилась и в аптечной сети «Столички». В аптеках агрегатора «Мегаптека.ру» редкий антибиотик оказался доступен для заказа в 18 точках. В «Ригле» рассказали о наличии только одной упаковки препарата в московском филиале и Сергиевом-Посаде. Тогда как в «ЗдравСити» подтвердили наличие антибиотика в семи аптеках в Подмосковье.

Гендиректор агрегатора «Мегаптека.ру» Дмитрий Чирков в беседе с РБК отметил, что в ноябре продажи «Флуимуцила-Антибиотика ИТ» были в три раза больше, чем в октябре, а за неполный декабрь — в пять раз больше, чем в октябре. Он также допустил, что отсутствие его в аптеках связано с повышенным спросом.

Ранее компания DSM Group сообщила о росте продаж инсулина в России на 15 процентов. Генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк тогда предположил, что рост продаж препаратов в стране может отражать проблему с его выдачей по льготным рецептам из-за срыва поставок по гостендерам.