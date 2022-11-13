Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
11:27, 13 ноября 2022Экономика

В российских аптеках заметно вырос спрос на инсулин

Компания DSM Group сообщила о росте продаж инсулина в России на 15 процентов

Фото: Shutterstock

В российских аптеках заметно вырос спрос на инсулин — в сентябре 2022 года продажи препаратов выросли на 15 процентов по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом РБК сообщили в исследовательской компании DSM Group.

Так, согласно полученной информации, общий объем продаж сахароснижающих препаратов в России в первый осенний месяц составил 97,7 тысячи упаковок, что в ценовом выражении равняется примерно 147,7 миллиона рублей.

Генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк считает, что рост продаж препаратов в стране может отражать проблему с его выдачей по льготным рецептам из-за срыва поставок по гостендерам. «Это более вероятная причина дефицита, чем логистические сложности и геополитическая ситуация», — добавил эксперт.

Материалы по теме:
COVID-паспорта, зеленые пропуска и QR-коды. Как в разных странах контролируют граждан с помощью электронных сертификатов
COVID-паспорта, зеленые пропуска и QR-коды.Как в разных странах контролируют граждан с помощью электронных сертификатов
11 ноября 2021
«Легкая эпидемия слабоумия» Россияне не хотят прививаться и соблюдать антиковидные меры. Что об этом говорят врачи?
«Легкая эпидемия слабоумия»Россияне не хотят прививаться и соблюдать антиковидные меры. Что об этом говорят врачи?
25 октября 2021

Данные маркетингового агентства подтвердили в сервисе для поиска, сравнения цен и заказа лекарственных средств «Мегаптека.ру»: с сентября по октябрь текущего года продажи инсулина в упаковках выросли практически в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом за три квартала 2022 года продажи данных лекарств в сетевом агрегаторе аптек возросли семикратно (до 2,5 тысячи упаковок). Наибольшей популярностью у россиян пользовались препараты «НовоРапид» от Novo Nordisk (спрос вырос в 17 раз), «Тресибу» того же производителя (в 11 раз), «Хумалог» от Eli Lilly (в 8 раз).

По данным аналитиков российской системы маркировки товаров «Честный знак», продажи сахароснижающих препаратов с января по октябрь составили 7,6 миллиона упаковок, что примерно на 55 процентов превысило спрос за аналогичный период 2021 года.

Ранее россиян предупредили о росте стоимости инсулина в стране — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала повышение предельных цен на ряд позиций инсулина на 5,5–28 процентов. Отмечается, что необходимость перерегистрации цен связана с ростом расходов на производство препаратов. 

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Лавров заявил о неприемлемых требованиях США по Украине
Москвичей предупредили о сильном штормовом ветре
У России нашелся важнейший союзник из-за санкций
В российских аптеках заметно вырос спрос на инсулин
Байден заявил о намерении США активно конкурировать с Китаем
Пригожин прокомментировал казнь перешедшего на сторону ВСУ заключенного
В России выявили 5364 случая коронавируса
Чимаев бросил вызов чемпиону UFC
Российский регион был частично обесточен из-за сильного ветра
США обвинили в организации «пропагандистской войны» на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.