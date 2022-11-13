Компания DSM Group сообщила о росте продаж инсулина в России на 15 процентов

В российских аптеках заметно вырос спрос на инсулин — в сентябре 2022 года продажи препаратов выросли на 15 процентов по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом РБК сообщили в исследовательской компании DSM Group.

Так, согласно полученной информации, общий объем продаж сахароснижающих препаратов в России в первый осенний месяц составил 97,7 тысячи упаковок, что в ценовом выражении равняется примерно 147,7 миллиона рублей.

Генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк считает, что рост продаж препаратов в стране может отражать проблему с его выдачей по льготным рецептам из-за срыва поставок по гостендерам. «Это более вероятная причина дефицита, чем логистические сложности и геополитическая ситуация», — добавил эксперт.

Данные маркетингового агентства подтвердили в сервисе для поиска, сравнения цен и заказа лекарственных средств «Мегаптека.ру»: с сентября по октябрь текущего года продажи инсулина в упаковках выросли практически в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом за три квартала 2022 года продажи данных лекарств в сетевом агрегаторе аптек возросли семикратно (до 2,5 тысячи упаковок). Наибольшей популярностью у россиян пользовались препараты «НовоРапид» от Novo Nordisk (спрос вырос в 17 раз), «Тресибу» того же производителя (в 11 раз), «Хумалог» от Eli Lilly (в 8 раз).

По данным аналитиков российской системы маркировки товаров «Честный знак», продажи сахароснижающих препаратов с января по октябрь составили 7,6 миллиона упаковок, что примерно на 55 процентов превысило спрос за аналогичный период 2021 года.

Ранее россиян предупредили о росте стоимости инсулина в стране — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала повышение предельных цен на ряд позиций инсулина на 5,5–28 процентов. Отмечается, что необходимость перерегистрации цен связана с ростом расходов на производство препаратов.