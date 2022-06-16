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Россиян предупредили о росте цен на инсулин

«Ъ»: цены на инсулин в шприц-ручках вырастут на 5,5-28 процентов

фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала повышение предельных цен на ряд позиций инсулина на 5,5–28 процентов, сообщает газета «Коммерсантъ».

Речь идет о формах инсулина лизпро, двухфазного инсулина аспарт и двухфазного человеческого генно-инженерного инсулина в основном в шприц-ручках. Повышения предельной цены просили российские «Герофарм» и «Медсинтез», а также датский производитель Novo Nordisk. Опрошенные газетой эксперты полагают, что цены будут повышаться постепенно.

В ФАС подтвердили, что необходимость перерегистрации цен связана с ростом расходов на производство препаратов. После перерегистрации предельная цена на инсулин лизпро «Герофарма» в шприц-ручках достигнет почти 1,6 тысячи рублей за упаковку и превысит стоимость оригинала от Eli Lilly на 11 процентов.

Повышение предельных цен затронуло в основном инсулины в шприц-ручках, поскольку это дорогая форма выпуска препарата. Максимальная стоимость шприц-ручек будет выше, чем у инсулина в картриджах и флаконах, предупредили участники рынка.

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Платон Щукин
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