Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:18, 19 декабря 2022Наука и техника

Apple выпустит монитор со встроенным чипом

Bloomberg: Apple намерена представить мониторы с ARM-чипами в 2023 году

Фото: Andrew Garrison / Unsplash

Apple намерена представить линейку мониторов со встроенными чипами. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации инсайдера Марка Гурмана, в американской компании рассчитывают выпустить несколько новых мониторов. Отличием аппаратов от подобных гаджетов на рынке станет процессор. Мониторы заменят собой внешние экраны Pro Display XDR, вышедшие в 2019 году.

Гурман отметил, что IT-гигант из США продвинулся в разработке собственных ARM-процессоров и компьютеров, поэтому намерен расширить линейку. Встроенный в монитор чип будет выполнять некоторые функции устройства, не потребляя ресурсов подключенного к нему компьютера. Судя по всему, девайс будет ориентирован на профессиональных пользователей — как и Pro Display XDR.

Специалист уточнил, что первый монитор Apple со встроенным процессором выйдет в 2023 году. Однако еще раньше компания намерена представить обновленный Mac Pro, который будет работать на базе современного процессора серии M. Также в 2023 году Apple может анонсировать как минимум две новые модели портативного компьютера Mac mini.

В конце сентября Intel рассказала о планах наладить партнерские отношения с Apple. По словам источника в корпорации, для возобновления партнерских отношений Intel должна разработать достаточно мощные процессоры, чтобы удовлетворить заказчика.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Кремль отреагировал на решение ЕС установить потолок цен на газ
Названа стоимость первого портативного квантового ПК
В российском регионе борца с наркотиками обвинили в наркоторговле
Россиянкам посоветовали носить полупрозрачные платья ради женственного образа
Лавров назвал главный итог года для России
Переговоры Путина и Лукашенко в расширенном составе завершились
Затраты на продление льготной ипотеки оценили
Военкор рассказал о стягивании новых сил ВСУ к Артемовску
Эмбер Херд согласилась урегулировать иск о клевете против Джонни Деппа
Стюардесса перечислила раздражающие привычки пассажиров самолета
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.