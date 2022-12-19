Apple выпустит монитор со встроенным чипом

Bloomberg: Apple намерена представить мониторы с ARM-чипами в 2023 году

Apple намерена представить линейку мониторов со встроенными чипами. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации инсайдера Марка Гурмана, в американской компании рассчитывают выпустить несколько новых мониторов. Отличием аппаратов от подобных гаджетов на рынке станет процессор. Мониторы заменят собой внешние экраны Pro Display XDR, вышедшие в 2019 году.

Гурман отметил, что IT-гигант из США продвинулся в разработке собственных ARM-процессоров и компьютеров, поэтому намерен расширить линейку. Встроенный в монитор чип будет выполнять некоторые функции устройства, не потребляя ресурсов подключенного к нему компьютера. Судя по всему, девайс будет ориентирован на профессиональных пользователей — как и Pro Display XDR.

Специалист уточнил, что первый монитор Apple со встроенным процессором выйдет в 2023 году. Однако еще раньше компания намерена представить обновленный Mac Pro, который будет работать на базе современного процессора серии M. Также в 2023 году Apple может анонсировать как минимум две новые модели портативного компьютера Mac mini.

В конце сентября Intel рассказала о планах наладить партнерские отношения с Apple. По словам источника в корпорации, для возобновления партнерских отношений Intel должна разработать достаточно мощные процессоры, чтобы удовлетворить заказчика.