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16:09, 19 декабря 2022Мир

Запад обвинили в разработке нового биологического оружия

Директор СВР Нарышкин обвинил Запад в активации исследований для создания биооружия
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Запад начал работать над созданием нового биологического оружия. В этом обвинил западные страны директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, его слова приводит ТАСС.

«Ожидается, что коллективный Запад активизирует разработки новейших систем вооружений, форсирует проведение исследований в сфере создания биологического, генетического и другого оружия», — сказал он.

Поэтому, как отметил глава ведомства, не стоит рассчитывать, что США и их союзники добровольно признают поражение и начнут равноправный конструктивный диалог о будущем мироустройстве.

Ранее стало известно, что Пентагон проводит испытания возбудителей инфекционных заболеваний и токсичных веществ на Украине. В Минобороны России сообщили, что американская сторона проводит эксперименты на украинских военнослужащих.

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Виктория Кондратьева
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