Минобороны заявило об испытаниях Пентагона с токсичными веществами на Украине

Глава войск РХБЗ Кириллов: США проводят испытания токсичных веществ на украинских военных

Пентагон проводит испытания возбудителей инфекционных заболеваний и токсичных веществ на Украине. Об этом рассказал в ходе брифинга начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов, его цитирует РИА Новости.

По словам главы войск РХБЗ, их тестируют на украинских военнослужащих и душевнобольных. Он утверждает, что Минобороны США также реализовывает военно-биологические программы.

«Опубликованные документы подтверждают сотрудничество Киева и Вашингтона, а также попытки установления контроля над патогенами в украинских лабораториях путем внедрения системы ПАКС, элементы которой передавались под маркировкой "собственность правительства США"», — отметил Кириллов.

Также он напомнил об анализе документов, обнаруженных в украинских лабораториях рядом с российской границей. Информацию о разработке биологического оружия подтверждают, в частности, договоры с организациями «Блэк энд Вич» и «Метабиота» — подрядчиками Пентагона.

Они изучали природно-очаговые и особо опасные инфекции. В частности, в рамках проекта Тэп-2 исследовался возбудитель опасной бактериальной инфекции сап, передающейся человеку от непарнокопытных животных (главным образом, лошадей) и сопровождающейся гнойным поражением лимфатических узлов, кожи, мышц, легких и других внутренних органов.

Военный заявил, что на грядущей девятой конференции стран-участников Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) российские представители поднимут вопрос истинных целей программ Пентагона.

Ранее глава войск РХБЗ заявил, что в Соединенных Штатах создали вариант коронавируса, который вызывает летальный исход 80 процентов лабораторных животных.