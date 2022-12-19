Татьяна Буланова раскритиковала жизнь за городом

Певица Татьяна Буланова раскритиковала жизнь в загородном доме

Российская певица Татьяна Буланова раскритиковала жизнь в загородном доме и заявила, что никогда не мечтала о подобном опыте. Своим мнением она поделилась в интервью Светлане Бондарчук в YouTube-шоу «Света вокруг света».

Во время интервью Буланова рассказала, что любит жить в высоких зданиях. Ей не нравится находиться в частых домах. «Не люблю загородные дома. Вообще не люблю за городом находиться, для меня это как на кладбище. Тишина, страшно», — объяснила певица. По ее словам, в городе легче решать проблемы с коммуникациями.

Буланова проживает в Санкт-Петербурге. Однако она отметила, что в Москве ей нравится центр и район рядом с Курским вокзалом, где она владеет квартирой. В будущем артистка хочет приобрести жилье с видом на набережную.

Ранее эстрадная певица Наташа Королева рассказала, что у ее супруга Сергея Глушко, более известного как Тарзан, долгое время не было желания жить в загородном доме. Однако во время пандемии COVID-19 супруги переехали в загородный дом в поселке Крекшино и остались там жить.