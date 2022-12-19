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10:27, 19 декабря 2022Мир

Россия и Китай проведут совместные морские учения

Россия и Китай проведут совместные учения в Восточно-Китайском море с 21 по 27 декабря

Фото: Reuters

Россия и Китай проведут совместные морские учения «Морское взаимодействие» в ближайшие дни. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на российское Минобороны.

По информации оборонного ведомства, совместные маневры Москвы и Пекина пройдут с 21 по 27 декабря. В Минобороны также уточнили, что в ходе учений будут проведены ракетно-артиллерийские стрельбы в Восточно-Китайском море.

Отмечается, что от России в маневрах примут участие флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер «Варяг», фрегат «Маршал Шапошников» и два корвета.

Ранее кабмин Японии одобрил три ключевых документа по национальной безопасности и обороне, где главными вызовами были названы Китай и его стратегическое сотрудничество с Россией. Токио выразил обеспокоенность военными действиями КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

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Виктория Кондратьева
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