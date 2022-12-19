Пацифисту отказались отменять приговор за сожжение чучела в форме ВС России

В Петербурге суд оставил в силе приговор пацифисту за сожжение чучела в форме ВС России

Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе приговор Василеостровского районного суда, приговорившего к трем годам и восьми месяцам колонии местного жителя Игоря Мальцева за хулиганство. Об отказе отменять это решение в понедельник, 19 декабря, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Адвокат просил оправдать Мальцева, так как из показаний не следует, что он испытывает ненависть к Вооруженным силам (ВС) России. Однако ранее стало известно, что с 2020 года фигурант, будучи пацифистом, неоднократно посещал митинги против власти. 25 февраля этого года его оштрафовали на 10 тысяч рублей по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка».

После этого в течение девяти дней Мальцев вместе с сообщницей изготовил чучело в форме военнослужащего Вооруженных сил России. 6 марта 2022 года Мальцев и его знакомый на льду Малой Невы установили чучело на металлической опоре. Затем фигурант достал горючую жидкость с зажигалкой и поджег чучело.

В это время соучастница снимала происходящее на телефон. Позже запись была опубликована в интернете.

