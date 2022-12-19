Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:42, 19 декабря 2022Силовые структуры

Пацифисту отказались отменять приговор за сожжение чучела в форме ВС России

В Петербурге суд оставил в силе приговор пацифисту за сожжение чучела в форме ВС России

Кадр: Страница «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»

Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе приговор Василеостровского районного суда, приговорившего к трем годам и восьми месяцам колонии местного жителя Игоря Мальцева за хулиганство. Об отказе отменять это решение в понедельник, 19 декабря, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Адвокат просил оправдать Мальцева, так как из показаний не следует, что он испытывает ненависть к Вооруженным силам (ВС) России. Однако ранее стало известно, что с 2020 года фигурант, будучи пацифистом, неоднократно посещал митинги против власти. 25 февраля этого года его оштрафовали на 10 тысяч рублей по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка».

После этого в течение девяти дней Мальцев вместе с сообщницей изготовил чучело в форме военнослужащего Вооруженных сил России. 6 марта 2022 года Мальцев и его знакомый на льду Малой Невы установили чучело на металлической опоре. Затем фигурант достал горючую жидкость с зажигалкой и поджег чучело.

В это время соучастница снимала происходящее на телефон. Позже запись была опубликована в интернете.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Евросоюз согласовал потолок цен на газ
Макрон пожаловался французским военным на поведение русских
Пацифисту отказались отменять приговор за сожжение чучела в форме ВС России
В России рассказали о характеристиках комплекса «Ирония»
Москвичам дали рекомендации по расчету допустимых физических нагрузок
Генсек ООН оценил перспективность проведения переговоров по Украине
VK приготовила серию увлекательных лекций на Новый год
Названы самые активные покупатели жилья в Грузии из России
Премьер Нидерландов извинился за рабовладение
Канада приготовилась отобрать активы у Романа Абрамовича
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.