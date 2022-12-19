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22:43, 19 декабря 2022Мир

Конгрессмены рекомендовали предъявить обвинения Трампу из-за штурма Капитолия

Конгрессмены рекомендовали Минюсту США предъявить обвинения Трампу из-за штурма Капитолия

Фото: Pixabay

Специальный комитет палаты представителей, занимавшийся расследованием штурма Капитолия, рекомендовал министерству юстиции США предъявить бывшему президенту Дональду Трампу четыре уголовных обвинения, в том числе в подстрекательстве к мятежу. Об этом сообщает Reuters.

В ходе заключительного заседания, который состоял из противников Трампа, комитет единогласно утвердил выводы расследования с рекомендациями для исполнительной власти.

Помимо подстрекательства или содействия мятежу члены Конгресса указали, что существуют основания для обвинения бывшего президента в препятствовании официальным процедурам, заговоре для обмана правительства и заговоре для дачи ложного заявления.

Штурм Капитолия в США произошел 6 января 2021 года во время митинга сторонников действующего главы государства, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.

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Марина Совина
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