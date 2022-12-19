Россиянкам посоветовали носить полупрозрачные платья ради женственного образа

Стилист Ольга Творогова посоветовала носить полупрозрачные платья для женственного образа

Российская стилистка Ольга Творогова назвала шесть действенных способов выглядеть женственно в повседневной одежде. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

В декабре в социальной сети по обмену изображениями Pinterest назвали главные модные тенденции 2023 года. Так, эксперты предложили девушкам обратить внимание на кружево, тюль, оборки и блестящие ткани.

По словам Твороговой, для создания соответствующего романтичного образа стоит присмотреться к юбкам и современным аксессуарам. Эксперт также советует носить многослойные наряды с полупрозрачным платьем. «К данному предмету гардероба можно надеть топ с брюками или нижнее платье контрастного цвета», — объяснила она.

Также стилистка порекомендовала «разбавлять» женственную одежду с рюшами и оборками повседневными вещами. «Например, платье из кружева или тюля можно дополнить объемным трикотажным свитером, кожаной косухой или курткой-бомбером», — считает она.

Творогова добавила, любой романтичный наряд сделает обувь на плоской подошве более современной. Она подчеркнула, что придать женственности офисному костюму может шелковая блузка с пышным бантом.

В октябре представители модного бренде Gloria Jeans назвали способы выглядеть стройнее с помощью джинсов. Эксперты предложили присмотреться к облегающим джинсам Legging, которые зрительно удлиняют силуэт и подчеркивают формы.