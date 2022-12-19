В России стали массово закрываться кафе и рестораны

«Ъ»: осенью в России число закрытий заведений общепита выросло на 27,5%

Начиная с сентября 2022 года в России начали массово закрываться заведения общественного питания — число закрытий кафе и ресторанов осенью выросло на 27,5 процента, в то время как количество открывающихся заведений снизилось на 3,8 процента в годовом выражении. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование сервиса R-Keeper.

За четвертый квартал число работающих точек упало на 10,4 процента. Аналитики исследования зафиксировали, что чаще всего осенью закрывались кафе, пиццерии, суши-бары и пекарни, а темпы открытий сильнее всего сократились у заведений стритфуда, баров и рюмочных. Причем в сегменте заведений быстрого обслуживания количество открытий превышает число закрытий. Коммерческий директор R4S Group Ирина Буренко сообщила, что на стритфуд и кофейни в первом квартале приходилось 35 процентов сделок по аренде, а в четвертом — 9 процентов.

Эксперты по-разному объясняют причины развивающегося кризиса на рынке. Некоторые связывают спад с тем, что потребители стали перераспределять траты и серьезно экономить на фоне общей неопределенности. Также существует мнение, что на ситуацию повлияла «общая осенняя нестабильность», считает ведущий аналитик R-Keeper Николай Олигеров.

Падение выручки заведений общепита сильнее всего отразилось на точках со средним чеком от 1-2 тысяч рублей, рассказала глава ретейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько. При этом для ресторанов, кафе и баров, которые не находятся в центре города, даже небольшое снижение трафика может стать критическим, отметила гендиректор RestCon Елена Перепелица. Дополнительные проблемы ресторанный бизнес испытывает также из-за высоких планок по аренде — арендодатели не спешат снижать ставки для заполнения пустующих локаций, объяснил управляющий партнер сети «Моремания» Артем Ломизе. Он подчеркнул, что по сравнению с владельцами площадок в торговых центрах арендодатели частных помещений более требовательные и могут долго ждать, чтобы сдать объект на своих условиях.

Ранее стало известно, что после ухода ряда западных компаний на российском ресторанном рынке был зафиксирован профицит сотрудников — в индустрии стало слишком много официантов. За десять месяцев число соискателей работы в этом сегменте взлетело на 47 процентов по сравнению с прошлым годом, достигнув рекордных 269 тысяч человек.