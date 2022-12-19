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02:11, 19 декабря 2022Россия

Российские военные уничтожили артиллерийским огнем украинских диверсантов

«Известия»: российские военные уничтожили артиллерийским огнем диверсантов ВСУ в зоне СВО

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Российские артиллеристы уничтожили диверсионно-разведывательную группу украинских военных в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом в понедельник, 19 декабря, пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.

Как рассказали в ведомстве, во время дежурства на наблюдательном посту гвардии сержант Владимир Дашиев заметил диверсантов, которые пытались переправиться через реку. Он доложил их координаты на пункт управления и открыл огонь из стрелкового оружия, тем самым заставив бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) остановиться и занять оборону.

Артиллерийским ударом диверсанты были ликвидированы и не смогли прорвать оборону.

Ранее сообщалось, что псковские десантники из 76-й десантно-штурмовой дивизии отбили и отодвинули позиции ВСУ на сватовском направлении на два километра. За прошедшую неделю личный состав подразделения уничтожил до пяти единиц бронированной техники и до 50 украинских военных.

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Марина Совина
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