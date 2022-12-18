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18:37, 18 декабря 2022Россия

Российские десантники рассказали об успехах на сватовском направлении

Десантники 76-й псковской ДШД за неделю отбили два километра на сватовском направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Псковские десантники из 76-й десантно-штурмовой дивизии отбили и отодвинули позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сватовском направлении на два километра. Об успехах российских военных РИА Новости сообщил военнослужащий с позывным Паркер-13.

«На данном направлении полк выполнял боевую задачу по выходу на указанный рубеж и его закреплению, с поставленной задачей полк справился в полном объеме, продвижение вглубь противника составило до 2,5 километра. Данную задачу выполнили в течение недели», — рассказал десантник.

По его словам, за эту неделю личный состав подразделения уничтожил до пяти единиц бронированной техники и до 50 украинских военных.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что ВСУ нанесли удар по стадиону «Донбасс Арена» в Донецке. Он также отметил, что в результате ударов ВСУ по Ворошиловскому и Киевскому районам были повреждены зрительские трибуны и остекление спортивного комплекса «Олимпийский».

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Варвара Кошечкина
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