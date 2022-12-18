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17:51, 18 декабря 2022Россия

Украинские военные нанесли удар по стадиону в Донецке

Мэр Донецка Кулемзин сообщил об ударе украинских военных по «Донбасс Арене»
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по стадиону «Донбасс Арена» в Донецке. Об этом мэр города Алексей Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, об обстреле «Донбасс Арены» рассказали очевидцы. Он также отметил, что в результате ударов ВСУ по Ворошиловскому и Киевскому районам были повреждены зрительские трибуны и остекление спортивного комплекса «Олимпийский».

Ранее сообщалось, что на Донецк за 10 минут обрушились 40 ракет, выпущенных украинскими военными из БМ-21 «Град». Уточнялось, что снаряды упали на Петровский район.

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Алевтина Запольская
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