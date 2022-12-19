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01:51, 19 декабря 2022Путешествия

В Россию вернулись застрявшие в Египте туристы

«Известия»: более 800 застрявших в Египте российских туристов вернулись в Россию

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Более 800 застрявших в Египте российских туристов вернулись на родину. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, путешественники, которые прилетели в Хургаду и Шарм-эш-Шейх авиакомпанией iFly, вернулись в страну рейсами Red Wings. Из 810 вернувшихся в Москву пассажиров около 690 человек — это клиенты Tez Tour, сообщил туроператор.

«Кроме этого, по данным iFly, наши соотечественники, находящиеся на египетских курортах, смогут в ближайшее время вылететь в Москву на рейсах авиакомпаний Egypt Air и Corendon, переговоры с которыми находятся на финальной стадии», — рассказали в компании.

Отмечается, что для возвращения всех путешественников потребуется еще 15 вывозных рейсов. Вылеты будут осуществлены ориентировочно с 18 по 21 декабря, резюмировали в Tez Tour.

15 декабря сообщалось, что около тысячи туристов застряли в аэропорту Внуково и не могли вылететь в Египет из-за того, что Иордания запретила пропускать самолеты ряда российских авиакомпаний через свое воздушное пространство. По информации авиакомпании iFly, работы необходимы для смены маршрута и пролета на территорией Сирии.

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Юлия Мискевич
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