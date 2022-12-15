Толпы не сумевших улететь в Египет российских туристов попали на видео

Baza: около тысячи россиян не могут улететь в Египет из-за запрета полетов над Иорданией

Около тысячи туристов застряли в аэропорту Внуково и не могут вылететь в Египет из-за того, что Иордания запретила пропускать самолеты ряда российских авиакомпаний через свое воздушное пространство. Толпы не сумевших улететь на отдых россиян попали на видео, его опубликовал Telegram-канал Baza.

Как уточняет источник, «пассажирский коллапс» произошел в московском аэропорту в четверг, 15 декабря. Еще ночью из Внуково в популярную курортную страну должны были вылететь три рейса iFly. Однако перевозчик начал переносить вылеты и в результате примерно тысячу российских путешественников пришлось расселить по столичным гостиницам.

Более того, отмечается, что перед рейсами окна регистрации iFly во Внуково были закрыты, а у стоек пассажиров не ожидали сотрудники компании. Теперь россияне обвиняют во всем турфирмы. По словам путешественников, именно они, несмотря на проблемы с вылетами, отправили клиентов в аэропорт.

Ранее в декабре несколько российских авиакомпаний, среди которых NordWind, «Икар» и iFly, обратились в Росавиацию с просьбой отменить запрет на полеты через Сирию, действующий почти 10 лет. По данным издания, с соответствующей просьбой обратились летающие в Египет перевозчики. Проблемы с построением маршрутов возникли после того, как Турция, Иордания, Саудовская Аравия, Эритрея и Йемен фактически перекрыли воздушный коридор самолетам с двойной регистрацией.