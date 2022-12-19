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14:14, 19 декабря 2022Бывший СССР

На Украине заявили о критической ситуации в энергосистеме

Глава энергетической ассамблеи Плачков назвал критической ситуацию в энергосистеме Украины

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава Всеукраинской энергетической ассамблеи, бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков назвал критической ситуацию в энергосистеме страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«После последнего удара повреждено очень много инфрастуктуры распределительных сетей: это и подстанции, это и высоковольтные сети», — заявил Плачков.

По его словам, энергосистема не могла принять объем генерации, который производят украинские электростанции, а поэтому большое количество потребителей пришлось отключить. Энергетики, отметил Плачков, удержали энергосистему «на грани».

Большой проблемой, отметил глава ассамблеи, остается оборудование, так как дизельные генераторы не смогут обеспечить необходимые мощности, а трансформаторов, особенно высоковольтных, не хватает.

Ранее компания «Укрэнерго» сообщила, что оценивает как значительный дефицит в энергосистеме Украины. В настоящее время специалисты выводят блоки атомных станций на запланированный уровень мощности.

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Алевтина Запольская
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