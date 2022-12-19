Назван возможный пик курса евро

Экономист Беляев назвал незначительным шанс на рост курса евро до 100 рублей

Курс евро вряд ли вернется к показателю 100 рублей, вероятный пиковый показатель в дальнейшем будет находиться в пределах 68-69 рублей. Об этом «Ленте.ру» заявил экономист Михаил Беляев.

«С очень незначительной долей вероятности евро вернется к показателю 100. Для этого нужно, чтобы были сильные восстановительные сигналы, а их нет, и вряд ли они появятся. Пиковыми значениями, я думаю, будут 68-69: это то, что экономически обоснованно глубинными, объективными факторами», — заявил Беляев.

При этом специалист отметил, что ввиду нестабильного экономического фона никто не мог прогнозировать сценарий повышения евро до 72 рублей.

Это повышение скорее является коррекцией, причем достаточно общей Михаил Беляев экономист

«Ранее было активное движение тех, у кого есть серьезные накопления денег, в Европу, где и используется эта валюта. Они там стали проводить ускоренные защитные операции с евро. Из-за этого и стало складываться впечатление, что евро — это "гавань", где есть экономическая активность и куда надо уходить», — добавил эксперт.

Он назвал доллар и евро «токсичными» и призвал россиян перестать воспринимать эти валюты как безопасный вариант для защиты активов. По его словам, скачки показателей валют носят скорее временный характер и обусловлены в том числе особенностями информационного фона.

В ходе торгов 19 декабря курс евро резко вырос, и в своей верхней точке стоил 72,1 рубля. Подобный рост был зафиксирован впервые с мая, следует из данных торгов на Московской бирже.

На момент написания материала курс евро прибавил 2,31 процента с закрытия предыдущей сессии и торгуется на уровне 71,2 рубля.

