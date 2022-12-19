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15:44, 19 декабря 2022Экономика

Курс евро превысил 72 рубля

Курс евро на Мосбирже превысил 72 рубля впервые с начала мая

Фото: Antonio Bronic / Reuters

В ходе торгов на Московской бирже 19 декабря курс евро ускорил рост — в верхней точке валюта стоила 72,1 рубля. Такого уровня валюта достигла впервые с начала мая, свидетельствуют данные площадки.

На момент написания материала курс евро прибавил 4,35 процента с закрытия предыдущей сессии и торгуется на уровне 71,9 рубля. Доллар также резко вырос, превысив отметку в 68 рублей (плюс 3,3 процента).

Курс доллара от TradingView

В настоящее время на российскую валюту влияют несколько факторов. Так, рубль реагирует на утвержденный 16 декабря девятый пакет санкций Евросоюза. Он предусматривает ограничения против горнодобывающего и энергетического секторов, запрет на экспорт товаров космической промышленности и беспилотников, а также двигателей к ним, экспортный контроль в отношении товаров двойного назначения и технологий, которые возможно использовать в оборонном секторе.

Кроме того, рубль слабеет на фоне введенного потолка цен на нефть и обсуждения аналогичной меры в отношении газа. Установление предельной закупочной цены на нефть предполагает снижение экспортных доходов российских нефтяных компаний и тем самым влияет на приток долларов на биржу.

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Мария Грушко
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