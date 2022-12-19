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12:35, 19 декабря 2022Моя страна

В Махачкале открылась фотовыставка объектов культурного наследия Дагестана

В Махачкале открылась выставка, посвященная 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В Махачкале открылась фотовыставка объектов культурного наследия Дагестана, посвященная 100-летию со дня рождения поэта Расула Гамзатова. Об этом сообщает портал «Это Кавказ».

Выставка открылась в Дагестанском колледже культуры и искусств имени Б. Мурадовой. В экспозиции представлены фотографии оборонительных сооружений, в том числе Хунзахской, Гунибской и Ахтынской крепостей, а также минаретов и мечетей Южного Дагестана.

Как рассказала первый заместитель руководителя Агентства по охране культурного наследия Дагестана Загидат Исаева, выставка отражает наиболее значимые памятники культуры и архитектуры. В завершение Года культурного наследия народов России выставка начала свой путь с учреждения культуры, а именно с колледжа искусств, указала она.

100-летие со дня рождения Расула Гамзатова будет отмечаться в следующем году, но торжественные мероприятия в Дагестане начали проводить уже этой осенью.

Ранее в республике запустили сайт с виртуальным музеем народной поэтессы Фазу Алиевой. На сайте музея доступны сведения об общественной деятельности Алиевой, фото, библиография и видеоархив.

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Алина Гончарова
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