В Махачкале открылась выставка, посвященная 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова

В Махачкале открылась фотовыставка объектов культурного наследия Дагестана, посвященная 100-летию со дня рождения поэта Расула Гамзатова. Об этом сообщает портал «Это Кавказ».

Выставка открылась в Дагестанском колледже культуры и искусств имени Б. Мурадовой. В экспозиции представлены фотографии оборонительных сооружений, в том числе Хунзахской, Гунибской и Ахтынской крепостей, а также минаретов и мечетей Южного Дагестана.

Как рассказала первый заместитель руководителя Агентства по охране культурного наследия Дагестана Загидат Исаева, выставка отражает наиболее значимые памятники культуры и архитектуры. В завершение Года культурного наследия народов России выставка начала свой путь с учреждения культуры, а именно с колледжа искусств, указала она.

100-летие со дня рождения Расула Гамзатова будет отмечаться в следующем году, но торжественные мероприятия в Дагестане начали проводить уже этой осенью.

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