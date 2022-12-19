На Украине завершили расследование дела о госизмене против Януковича и Азарова

ГБР Украины завершило расследование дела о госизмене против Януковича и Азарова

Расследование уголовного дела против бывших президента и премьер-министра Украины Виктора Януковича и Николая Азарова, которое было возбуждено из-за подписания Харьковских соглашений с Россией, завершено. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Государственного бюро расследований (ГБР) республики.

Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года (Харьковские соглашения) были подписаны в 2010-м. Согласно договору, размещение российского флота в Крыму было продлено на 25 лет в обмен на снижение цены на российский газ на 30 процентов.

В январе 2021 года ГБР предъявило Януковичу и Азарову подозрения в госизмене. Следствие считает, что документ нанес вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а также государственной и экономической безопасности.

«Четвертый президент сознательно распределил роли для подготовки необходимых документов и для создания видимой законности соответствующих процедур. Он привлек к выполнению "задания" почти всех чиновников правительства и подконтрольных народных депутатов», — говорится в сообщении ведомства по итогам расследования.

Представители бюро отметили, что в настоящий момент также занимаются розыском других причастных к заключению соглашения лиц, в том числе бывших министров обороны, юстиции и иностранных дел. Они не назвали имен чиновников, но, по данным из открытых источников, речь идет о Михаиле Ежеле, Александре Лавриновиче и Константине Грищенко.

О заочном аресте Лавриновича и Грищенко стало известно 23 сентября. Следствие настаивало, что министры согласились с решением Януковича без проведения предварительной экспертизы соглашений.