Названы самые активные покупатели жилья в Грузии из России

Самыми активными покупателями жилья в Грузии стали москвичи, петербуржцы и краснодарцы

За период с октября по ноябрь 2022 года наиболее активными покупателями недвижимости в Грузии из России стали жители Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили эксперты компании BD-GROUP.

Доля москвичей от общего числа обращений составила 25,7 процента. Второй локацией по количеству запросов, связанных с приобретением жилья в Грузии, специалисты назвали Санкт-Петербург с показателем в 11,7 процента. Третьим среди городов с самыми активными покупателями недвижимости в зарубежной стране стал Краснодар — на него пришлось 2,9 от общего количества запросов россиян в октябре — ноябре. Кроме того, в десятку попали Екатеринбург, Калуга, Ростов-на-Дону, Домодедово, Нижний Новгород, Новосибирск и Волгоград.

По словам основательницы BD-GROUP Дарьи Бородиной, москвичи приобретают в Грузии более дорогие объекты, так как ценники в этой зарубежной стране для них не являются непривычными. Она добавила, что покупатели из регионов, как правило, сначала останавливают свой выбор на бюджетных лотах, а затем, убедившись в безопасности сделок, приобретают более дорогие объекты.

В декабре эксперты компании BD-GROUP пришли к выводу, что самую дешевую квартиру в новостройке в грузинском портовом городе Батуми можно приобрести за 1,23 миллиона рублей. Объект площадью 33,7 квадратных метра располагается на десятом этаже 16-этажного здания, сдача которого планируется до конца 2022 года.