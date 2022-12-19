На 77-м году жизни умерла «Мисс Италия» и актриса фильма «1001 ночь» Даниэла Джордано

На 77-м году жизни умерла итальянская актриса и звезда фильма «1001 ночь» Даниэла Джордано. Об этом сообщает News.Italy24.

Артистка ушла из жизни после непродолжительной болезни.

Фильмография Джордано насчитывала 39 проектов, в числе которых были такие картины, как «1001 ночь», где актриса сыграла мать Аладдина, «Инквизиция», «Жестокий Рим», «Дом страха», «Жестокая рука преступного мира», «Глаз черного кота» и другие.

В 1980-х артистка взяла паузу в кинокарьере и начала заниматься парапсихологией и уфологией, а в 2015-м вернулась к съемкам и сыграла главную роль в картине «Эрба Селеста».

Джордано также обладала титулами «Мисс Палермо» и «Мисс Сицилия», а в 1966 году выиграла на конкурсе «Мисс Италия».

Ранее стало известно, что на 83-м году жизни умер американский актер кино и телевидения, двукратный обладатель премии «Эмми» Стюарт Марголин.