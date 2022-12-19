Две россиянки заявили о гибели их отцов в больнице из-за халатности врачей

Жительницы Челябинской области заявили о гибели их отцов из-за халатности врачей

В городской больнице Еманжелинска Челябинской области из-за халатности врачей скончались два человека. О гибели мужчин по вине врачей сообщили их дочери, слова россиянок приводит Telegram-канал Ural Mash.

По словам женщин, их отцы — Владимир и Михаил — обратились в больницу, но не получили ни должного ухода, ни необходимых лекарств, после чего скончались. До момента смерти оба лежали в одной палате. Одна из россиянок рассказала, что навещала отца и пыталась выяснить у врачей, почему у ее родственника появились пролежни, однако медики, по ее словам, не дали пояснений.

Жительницы Еманжелинска отмечают, что врачи даже не назвали им причину смерти близких людей. На официальном сайте больницы комментариев о случившемся не приводится. Не комментировали ситуацию и в министерстве здравоохранения региона.

Ранее сообщалось, что в Чите медики скорой помощи дважды приезжали на вызов к годовалому мальчику, не распознали серьезного заболевания и подделали подпись матери пациента об отказе госпитализации. В результате халатности врачей ребенку ампутировали конечности.