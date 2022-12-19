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05:07, 19 декабря 2022Россия

Экипаж российских танкистов сорвал наступление ВСУ в Харьковской области

РИА Новости: экипаж российского танка Т-80 сорвал наступление ВСУ в Харьковской области

Фото: Минобороны РФ / Global Look Press

Экипаж танка Т-80 российского Западного военного округа (ЗВО) сорвал наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Как рассказал командир танкового подразделения с позывным «Викинг», противник пытался скопить свои силы для удара, чтобы продолжить наступление.

Он заявил, что, «пехота, находясь непосредственно в соприкосновении, требует огонь артиллерии и танков, следовательно, выходят на нас, дают координаты цели, мы выходим и отрабатываем».

Ранее российские артиллеристы уничтожили диверсионно-разведывательную группу украинских военных в зоне спецоперации. Артиллерийским ударом диверсанты были ликвидированы и не смогли прорвать оборону.

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Марина Совина
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