РИА Новости: экипаж российского танка Т-80 сорвал наступление ВСУ в Харьковской области

Экипаж танка Т-80 российского Западного военного округа (ЗВО) сорвал наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Как рассказал командир танкового подразделения с позывным «Викинг», противник пытался скопить свои силы для удара, чтобы продолжить наступление.

Он заявил, что, «пехота, находясь непосредственно в соприкосновении, требует огонь артиллерии и танков, следовательно, выходят на нас, дают координаты цели, мы выходим и отрабатываем».

Ранее российские артиллеристы уничтожили диверсионно-разведывательную группу украинских военных в зоне спецоперации. Артиллерийским ударом диверсанты были ликвидированы и не смогли прорвать оборону.