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07:54, 19 декабря 2022Россия

ВСУ на краснолиманском направлении перешли на новую тактику атак

Офицер ЛНР Марочко: ВСУ на краснолиманском направлении перешли на тактику атак с джипами

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), действующие на краснолиманском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) перешли на новую тактику ведения атак с использованием внедорожников с установленными на них минометами и пулеметами. Об этом заявил офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки, сообщает ТАСС.

Как пояснил офицер, к такому способу украинские военные перешли из-за дефицита артиллерийских боеприпасов и тяжелой бронетехники. По этой причине украинское командование все больше делает акцент на легких быстрых боевых группах.

По словам Марочко, такие «кочующие огневые средства работают вдоль естественных укрытий», чтобы прикрывать пехотные подразделения ВСУ.

Ранее военный анатилик Алексей Леонков оценил значение краснолиманского направления при проведении специальной военной операции (СВО) и назвал его ключевым как для российской, так и для украинской стороны.

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Марина Совина
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