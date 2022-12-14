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06:35, 14 декабря 2022Россия

В России оценили значение краснолиманского направления при проведении СВО

Военный аналитик Леонков назвал краснолиманское направление ключевым при проведении СВО

Фото: Aleksander Polyakov/ Globallookpress.com

Военный анатилик Алексей Леонков оценил значение краснолиманского направления при проведении специальной военной операции (СВО) и назвал его ключевым как для российской, так и для украинской стороны. Его слова приводят «Известия».

По словам эксперта, Вооруженные силы России могут выйти на этом направлении к Северску и Славянску, а противник старается зайти в тыл российских позиций в Северодонецке и Лисичанске в попытке открыть прямую дорогу на Луганск.

«По этой причине в этом районе уже не первый месяц идут ожесточенные бои. Противник не прекращает здесь штурмовые действия, пытаясь найти брешь в нашей обороне», — заявил Леонков.

Он добавил, что на краснолиманском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут атаки ротно-тактическими группами по 100-120 человек, а также танками и БТР. Аналогичной тактики украинские военные придерживаются и на купянском направлении.

Ранее офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил о том, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает элитные бригады на два направления — краснолиманское и купянское из-за опасений прорыва своей линии обороны.

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Марина Совина
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