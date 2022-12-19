Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:14, 19 декабря 2022Мир

Австрия задержала гражданина Греции по обвинению в шпионаже в пользу России

KZ: в Австрии по подозрению в шпионаже в пользу России задержан гражданин Греции

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Спецназ МВД Австрии Kobra задержал 39-летнего гражданина Греции русского происхождения по подозрению в шпионаже в пользу России, его мера пресечения остается неизвестной. Об этом сообщает газета Kronen Zeitung (KZ).

По данным газеты, в доме «сына бывшего сотрудника Главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил России» в ходе обыска были найдены прослушивающие устройства, несколько смартфонов, ноутбуков и планшетов. На данный момент он обвиняется в разглашении государственной тайны, а австрийская разведка подтвердила его личные контакты и встречи с дипломатами и сотрудниками спецслужб различных стран.

Ранее официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс рассказал, что в ведомстве пока не готовы назвать сроки контактов с Россией по теме нового обмена заключенными, в том числе осужденного за шпионаж американца Пола Уилана. Он уточнил, что США работают по совместному с Москвой каналу уже в течение 18 месяцев и пообещал, что работа по освобождению Пола Уилана будет продолжена.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Хорватии назвали приоритетную цель ВС России на Украине
В Белом доме назвали причину отказа Байдена посещать Украину
Прокуратура признала законным возбуждение дела в отношении троих сотрудников МВД
Врач назвал опасные действия родителей при лечении ОРВИ у ребенка
Аксенов оценил заполняемость водохранилищ в Крыму
Почти 60 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
Huawei закроет одно из российских подразделений
Шестеркин повторил достижение «Рейнджерс» 90-летней давности в НХЛ
Блогер установил виниры в Турции и стал объектом шуток в сети
Стало известно о работающей и сегодня дореволюционной электростанции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.