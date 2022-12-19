Австрия задержала гражданина Греции по обвинению в шпионаже в пользу России

KZ: в Австрии по подозрению в шпионаже в пользу России задержан гражданин Греции

Спецназ МВД Австрии Kobra задержал 39-летнего гражданина Греции русского происхождения по подозрению в шпионаже в пользу России, его мера пресечения остается неизвестной. Об этом сообщает газета Kronen Zeitung (KZ).

По данным газеты, в доме «сына бывшего сотрудника Главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил России» в ходе обыска были найдены прослушивающие устройства, несколько смартфонов, ноутбуков и планшетов. На данный момент он обвиняется в разглашении государственной тайны, а австрийская разведка подтвердила его личные контакты и встречи с дипломатами и сотрудниками спецслужб различных стран.

Ранее официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс рассказал, что в ведомстве пока не готовы назвать сроки контактов с Россией по теме нового обмена заключенными, в том числе осужденного за шпионаж американца Пола Уилана. Он уточнил, что США работают по совместному с Москвой каналу уже в течение 18 месяцев и пообещал, что работа по освобождению Пола Уилана будет продолжена.