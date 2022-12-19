В Швейцарии со дна озера украли шар с 230 литрами джина

Switzerland Times: в Швейцарии со дна Боденского озера украли шар с 230 литрами джина

В Швейцарии со дна озера украли 800-килограммовый шар с джином. Об этом сообщает Switzerland Times.

Как пишет издание, местная компания Ginial в течение трех лет помещает 230 литров джина в стальной шар — он закрепляется на бетонной платформе и опускается на дно Боденского озера на 100 дней. Так напиток приобретает особый аромат.

По информации издания, шар с джином в этом году был украден с глубины 23 метров. Полиции не установила, как это произошло. Пропажу обнаружили в момент, когда водолазы погрузились в озеро, чтобы достать шар. Поиски результата не принесли.

Гендиректор Ginial Селло Фиш отметил, что злоумышленники были настоящими профессионалами, так как для транспортировки шара необходимо специальное оборудование. В Ginial сообщили, что 395 бутылок напитка, которые должны были получиться из украденного объема, уже были проданы по предзаказу.

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