Российские чиновники украли ель с участка пенсионера и установили ее на площади

Нижегородские чиновники украли ель для городской площади с участка пенсионера-инвалида

Чиновники Борского района Нижегородской области украли ель с участка пенсионера-инвалида. Об этом сообщает портал «Сети НН».

Мужчина посадил две голубые ели на своем участке в 1995 году. Однако несколько лет назад его дом в селе сгорел, и владелец стал появляться на своей земле лишь эпизодически.

Позднее ель обнаружилась на городской площади, украшенная к Новому году.

Сотрудники управления благоустройства администрации Бора спилили деревья, сославшись на то, что ели якобы представляют опасность для электропроводов. При этом работники действовали без уведомления или разрешения собственника.

Позднее руководитель управления благоустройства города Максим Чугунов лично попросил прощения у потерпевшего. Кроме того, пенсионеру выплатили 40 тысяч рублей.

По информации издания, предновогодние кражи елей чиновниками в Нижегородской области повторяются уже несколько лет. В 2020 году такой же инцидент произошел в Первомайске, а в 2021 году — в Арзамасском районе.