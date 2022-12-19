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21:53, 19 декабря 2022Бывший СССР

Белоруссия оценила помощь России при попытке Запада лишить страну независимости

Лукашенко: РФ протянула руку помощи, когда Запад хотел лишить Белоруссию независимости
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил помощь России при попытке Запада лишить страну независимости и суверенитета. Он заявил, что Москва протянула руку в трудный период, передает ТАСС.

По словам белорусского лидера, вбить клин между Россией и Белоруссией не получится, поскольку не соседняя страна, а Запад «атаковал по периметру» государство.

«Россия протянула нам руку, а нас оттуда долбали. Они хотели нас лишить и независимости, и суверенитета одновременно», — подчеркнул Лукашенко по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее президент Белоруссии подвел итоги переговоров с Владимиром Путиным, выразив надежду, что люди оценят принятые главами государств решения.

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Марина Совина
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