Белоруссия оценила помощь России при попытке Запада лишить страну независимости

Лукашенко: РФ протянула руку помощи, когда Запад хотел лишить Белоруссию независимости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил помощь России при попытке Запада лишить страну независимости и суверенитета. Он заявил, что Москва протянула руку в трудный период, передает ТАСС.

По словам белорусского лидера, вбить клин между Россией и Белоруссией не получится, поскольку не соседняя страна, а Запад «атаковал по периметру» государство.

«Россия протянула нам руку, а нас оттуда долбали. Они хотели нас лишить и независимости, и суверенитета одновременно», — подчеркнул Лукашенко по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее президент Белоруссии подвел итоги переговоров с Владимиром Путиным, выразив надежду, что люди оценят принятые главами государств решения.

