Пушилин сообщил о зачистке центра Марьинки от ВСУ

Глава ДНР Пушилин сообщил, что российские войска зачистили центр Марьинки от ВСУ

Центр города Марьинка, расположенного к западу от Донецка, зачищен от подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) российскими войсками, сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«В самой Марьинке центр города зачищен от противника», — рассказал Пушилин, отметив, что высотные здания, в которых укрывались ВСУ, практически полностью находятся под контролем российской армии.

7 декабря военный корреспондент Юрий Котенок рассказал, что российские военные теснят противника в Марьинке, продвигаясь медленно, дом за домом. Он добавил, что ВСУ, не выдержав напора российской армии, вывели часть сил из города.