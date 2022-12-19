Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:30, 19 декабря 2022Россия

Пушилин сообщил о зачистке центра Марьинки от ВСУ

Глава ДНР Пушилин сообщил, что российские войска зачистили центр Марьинки от ВСУ
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Центр города Марьинка, расположенного к западу от Донецка, зачищен от подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) российскими войсками, сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«В самой Марьинке центр города зачищен от противника», — рассказал Пушилин, отметив, что высотные здания, в которых укрывались ВСУ, практически полностью находятся под контролем российской армии.

7 декабря военный корреспондент Юрий Котенок рассказал, что российские военные теснят противника в Марьинке, продвигаясь медленно, дом за домом. Он добавил, что ВСУ, не выдержав напора российской армии, вывели часть сил из города.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Пушилин сообщил о зачистке центра Марьинки от ВСУ
В России выявили 6341 случай коронавируса
Предложение квартир в новостройках достигло рекорда в Москве
Володин порассуждал о погибших бойцах ЧВК «Вагнер»
Женщина бросила работу визажистки ради коров и кур и не пожалела
Задержание ФСБ передававшего секретные данные Украине россиянина попало на видео
Нюша прошлась по улице в откровенном наряде и вызвала споры в сети
Бывшему прокурору подмосковного Раменского запросили 20 лет за взятки
Кличко сообщил о повреждении инфраструктуры Киева
Татьяна Буланова раскритиковала жизнь за городом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.