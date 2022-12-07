Военкор рассказал о вытеснении российскими войсками ВСУ из Марьинки

Военкор Юрий Котенок сообщил, что российские войска вытесняют ВСУ из Марьинки

Военный корреспондент издания «Сегодня.ру» и информационно-аналитической службы Донбасса Юрий Котенок в своем Telegram-канале рассказал о вытеснении российскими войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Марьинки в Донецкой народной республике (ДНР).

По информации военкора, российские военные теснят противника в этом населенном пункте, продвигаясь медленно, дом за домом. «В идеале осталось четыре километра осталось, чтобы закрыть вместе с промзоной», — заявил Котенок.

Он добавил, что ВСУ, не выдержав напора российской армии, вывели часть сил из города, не рассчитывая на долгую оборону в оставшихся кварталах. «Впереди — решающие события», — заключил военкор.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска на донецком направлении сорвали контратаки ВСУ в трех населенных пунктах в ДНР. Он уточнил, что противник предпринял попытки контратаки в селах Спорное, Курдюмовка и Марьинка. По данным Конашенкова, российским военным удалось уничтожить свыше 60 бойцов ВСУ.