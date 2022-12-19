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22:18, 19 декабря 2022Мир

Маска пригласили в Европарламент для дачи разъяснений о политике Twitter

Politico: глава Европарламента Метсола попросила Маска разъяснить политику Twitter
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Britta Pedersen / Globallookpress.com

Председатель Европарламента (ЕП) Роберта Метсола пригласила американского предпринимателя Илона Маска для дачи разъяснений о политике Twitter, пишет Politico.

Она направила ему письмо, в котором попросила бизнесмена выступить в ЕП с разъяснениями, касающимися политики принадлежащей бизнесмену компании. Ожидается, что встреча пройдет в формате «откровенного публичного обмена мнениями» с законодателями.

Газета указала на то, что социальная сеть играет центральную роль в демократической жизни Европейского союза (ЕС) и предоставляет возможность для общественных обсуждений. По мнению экспертов, компания не должна «становиться катализатором разжигания ненависти, вмешательства в выборы и дезинформации». Примет ли Маск приглашение, пока неизвестно.

Ранее пользователи Twitter проголосовали за уход владельца соцсети Маска с поста главы платформы.

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Марина Совина
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