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15:03, 19 декабря 2022Интернет и СМИ

В Twitter проголосовали за уход Маска с поста главы платформы

Пользователи Twitter проголосовали за уход Илона Маска с поста главы платформы

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Пользователи Twitter проголосовали за уход владельца соцсети Илона Маска с поста главы платформы. Результаты опроса доступны на странице предпринимателя в Twitter.

Согласно результатам опроса, пользователи Twitter считают, что Маску необходимо покинуть пост главы соцсети. За его уход с поста главы Twitter проголосовало больше половины участников опроса, а именно — 57 процентов от числа голосовавших. Всего в голосовании приняло участие 17,5 миллиона людей.

«Как говорится, бойтесь своих желаний, ведь они могут сбыться», — прокомментировал результаты опроса Маск. Позже он также опубликовал твит, в котором написал: «Те, кто желает власти, меньше всего ее заслуживают».

Илон Маск опубликовал опрос ранее 19 декабря. Предприниматель задал вопрос о том, стоит ли ему оставаться главой Twitter. При этом Маск пообещал подчиниться результатам опроса. За несколько минут до этого он заявил, что отныне внесение «серьезных изменений» в политику социальной сети будет сопровождаться соответствующими голосованиями.

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Олег Давыдов
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