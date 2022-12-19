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22:36, 19 декабря 2022Мир

США заявили о необходимости «новой методички» в отношениях с Китаем

США заявили, что нуждаются в «новой методичке» торгово-экономических отношений с Китаем

Фото: Brian Snyder / Reuters

Представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай рассказала, что страна нуждается в «новой методичке» торгово-экономических отношений с Китаем, сообщает ТАСС.

«Слишком долго несправедливая политика и практика КНР подрывали процветание Америки, подавляли права трудящихся и ослабляли стандарты в сфере охраны окружающей среды. Чтобы решительно отстаивать наши ценности и экономические интересы, нам необходима новая методичка по Китаю», — заявила она.

Тай подчеркнула, что Вашингтон продолжит оказывать давление на Пекин, касающееся его нерыночных и отводящих центральную роль государству торговых практик. По ее словам, развитие Китая за последнее двадцатилетие сильно изменило мировую экономику и вызвало искажения, которые необходимо устранить.

Ранее глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин рассказал, что США будут и далее «раскачивать» внутриполитическую ситуацию в Китае и вызывать напряженность в Тайваньском проливе и на Корейском полуострове.

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Марина Совина
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