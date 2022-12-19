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16:22, 19 декабря 2022Мир

Нарышкин предрек рост напряженности между Китаем и Тайванем из-за США

Глава СВР Нарышкин: США продолжат провоцировать рост напряженности в Тайваньском проливе

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Власти США продолжат провоцировать рост напряженности между Китаем и Тайванем. Такое развитие событий предрек глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в статье для журнала «Разведчик», опубликованного на сайте разведывательного ведомства.

По мнению Нарышкина, Вашингтон будет и далее «раскачивать» внутриполитическую ситуацию в Китае и вызывать напряженность в Тайваньском проливе и на Корейском полуострове. Американская администрация, по его словам, будет стремиться к ослаблению и смене неугодных Западу правительств Кубы, Ирана и Венесуэлы.

Директор СВР отметил, что США продолжат пытаться насильственно насаждать демократию в других государствах, «выступая в привычном для себя амплуа вершителя судеб народов мира».

Ранее Нарышкин заявил, что Запад начал работать над созданием нового биологического оружия. Он призвал не рассчитывать, что США и их союзники добровольно признают поражение и начнут равноправный конструктивный диалог о будущем мироустройстве.

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Виктория Кондратьева
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