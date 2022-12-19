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11:15, 19 декабря 2022Путешествия

Популярная азиатская страна начала завлекать россиян скидками в торговых центрах

Более 200 магазинов и ресторанов Монголии предоставят россиянам скидки на Новый год

Фото: Hazara Indian Restaurant

Столица Монголии Улан-Батор начала завлекать туристов из России на Новый год — более 200 торговых центров, магазинов и ресторанов в столице Монголии Улан-Баторе предоставят скидки соотечественникам. Информация об этом появилась на портале Welcome to Mongolia.

Уточняется, что получить скидку в 25-30 процентов россияне могут с 25 декабря по 10 января при предъявлении заграничного паспорта. В проекте приняли участие кашемировые бренды, магазины электроники, крупнейшие сети продуктовых магазинов, кафе, рестораны и ночные клубы популярной азиатской страны.

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С 25 декабря на границе отечественным путешественникам будут выдавать буклеты с перечнем мест, участвующих в акции, и QR-кодом на интерактивную карту. В памятке также будут указаны место и время проведения праздничных мероприятий: новогодних елок для детей, выставок, концертов и массовых гуляний.

«К сожалению, выпущенные в России карты Visa и Mastercard не работают за границей. Поэтому деньги придется ввозить наличными и не более 10 тысяч долларов. Уже в Улан-Баторе на пункте обмена "Найман шарга" рубли вам обменяют на тугрики — официальную монгольскую валюту», — говорится в сообщении.

Ранее российским туристам напомнили 32 страны, в которые в 2022 году можно улететь прямыми рейсами. Так, среди открытых направлений оказались АзербайджанАлжирАрменияАфганистан, Монголия, ОАЭ, Оман, ТаиландТунис, КубаЛаосМальдивы и другие страны.

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Валентина Процкова
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