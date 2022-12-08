Россиянам перечислили страны с возможностью улететь прямыми рейсами в 2022 году

АТОР: на конец 2022 года россиянам доступны прямые перелеты в 32 страны

Российским туристам напомнили 32 страны, в которые в 2022 году можно улететь прямыми рейсами. Список государств перечислили специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что только две трети из доступных направлений могут представлять интерес для туристов, некоторые остаются небезопасными или закрытыми из-за коронавирусных ограничений. Тем не менее большинство доступных стран безвизовые для россиян или предполагают получение визы по прибытии.

Так, среди открытых направлений оказались Азербайджан, Алжир, Армения, Афганистан, Бахрейн, Белоруссия, Венесуэла, Египет, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Казахстан, Катар, Киргизия, Китай (туризм пока недоступен), Куба, Лаос, Мальдивы, Монголия, ОАЭ, Оман, Сейшелы, Сербия, Таджикистан, Таиланд, Тунис, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Шри-Ланка и Эфиопия.

Ранее в декабре глава Минэкономразвития России Максим Решетников сообщил, что в ближайшее время будут запущены прямые пассажирские рейсы в Мьянму. По его мнению, запуск прямого авиасообщения будет стимулировать туристические потоки между странами.