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19:19, 5 декабря 2022Путешествия

Россиянам пообещали прямые рейсы в популярную страну Азии в ближайшее время

Глава Минэкономразвития Решетников сообщил о запуске прямых рейсов в Мьянму

Фото: Soe Zeya / Reuters

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников сообщил, что в ближайшее время будут запущены прямые пассажирские рейсы в Мьянму. Его слова передает РИА Новости.

Решетников отметил, что для торговли между Россией и Мьянмой необходимо выработать стабильные маршруты доставки товаров морским и воздушным транспортом. По его словам, грузоперевозки в популярную страну Азии готовы осуществлять некоторые российские компании.

«В ближайшее время будут запущены прямые пассажирские рейсы между городами России и Мьянмы», — пообещал министр. По его мнению, запуск прямого авиасообщения будет стимулировать туристические потоки между странами.

В ноябре в МИД России заявили, что в 2023 году планируется восстановить прямые рейсы в Мьянму. Отмечалось, что регулярные рейсы планируется восстановить из Янгона во Владивосток, Новосибирск и Красноярск.

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Дарья Рыбак
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