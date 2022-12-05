Россиянам пообещали прямые рейсы в популярную страну Азии в ближайшее время

Глава Минэкономразвития Решетников сообщил о запуске прямых рейсов в Мьянму

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников сообщил, что в ближайшее время будут запущены прямые пассажирские рейсы в Мьянму. Его слова передает РИА Новости.

Решетников отметил, что для торговли между Россией и Мьянмой необходимо выработать стабильные маршруты доставки товаров морским и воздушным транспортом. По его словам, грузоперевозки в популярную страну Азии готовы осуществлять некоторые российские компании.

«В ближайшее время будут запущены прямые пассажирские рейсы между городами России и Мьянмы», — пообещал министр. По его мнению, запуск прямого авиасообщения будет стимулировать туристические потоки между странами.

В ноябре в МИД России заявили, что в 2023 году планируется восстановить прямые рейсы в Мьянму. Отмечалось, что регулярные рейсы планируется восстановить из Янгона во Владивосток, Новосибирск и Красноярск.