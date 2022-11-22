Анонсированы сроки возобновления авиасообщения с популярной азиатской страной

В МИД РФ заявили, что в 2023 году планируется восстановить прямые рейсы из России в Мьянму

Анонсированы сроки возобновление авиасообщения между Россией и Мьянмой — с 2023 года отечественным туристам вновь могут быть доступны прямые рейсы в популярную азиатскую страну. Информация об этом появилась в Telegram-канале МИД РФ во Владивостоке.

В пресс-службе уточнили, что Россия и Мьянма подписали меморандум о взаимопонимании относительно открытия прямого авиасообщения между странами. Восстановить регулярные рейсы планируется из Янгона во Владивосток, Новосибирск и Красноярск. «Как ожидается, перевозчик Myanmar Airways начнет полеты в следующем году», — заявили в МИД.

Ранее сообщалось, что Индонезия упростила правила выдачи виз для россиян — с 9 ноября соотечественникам доступно оформление электронных виз по прибытии (e-VOA). Отмечается, что система будет работать в аэропортах Бали и Джакарты, а срок действия e-VOA составит 30 дней. При этом виза может быть продлена еще раз на тот же период.