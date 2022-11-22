Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:23, 22 ноября 2022Путешествия

Анонсированы сроки возобновления авиасообщения с популярной азиатской страной

В МИД РФ заявили, что в 2023 году планируется восстановить прямые рейсы из России в Мьянму
СюжетВизы в Европу:

Фото: Philip Heijmans / Getty Images

Анонсированы сроки возобновление авиасообщения между Россией и Мьянмой — с 2023 года отечественным туристам вновь могут быть доступны прямые рейсы в популярную азиатскую страну. Информация об этом появилась в Telegram-канале МИД РФ во Владивостоке.

В пресс-службе уточнили, что Россия и Мьянма подписали меморандум о взаимопонимании относительно открытия прямого авиасообщения между странами. Восстановить регулярные рейсы планируется из Янгона во Владивосток, Новосибирск и Красноярск. «Как ожидается, перевозчик Myanmar Airways начнет полеты в следующем году», — заявили в МИД.

Ранее сообщалось, что Индонезия упростила правила выдачи виз для россиян — с 9 ноября соотечественникам доступно оформление электронных виз по прибытии (e-VOA). Отмечается, что система будет работать в аэропортах Бали и Джакарты, а срок действия e-VOA составит 30 дней. При этом виза может быть продлена еще раз на тот же период.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Глава Крыма ответил на подготовку Киева к наступлению на полуостров
Россияне бросились инвестировать в жилье в одной стране
Сбившего насмерть десятилетнюю девочку водителя бетономешалки задержали в Москве
Россиянам стали доступны выгодные туры в Таиланд на Новый год
Украина возмутилась шарфом премьера Венгрии
Россиянкам назвали способы изменить форму носа без хирургии
Госдума поддержала поправку о приостановке госслужбы при призыве по мобилизации
Центробанк не захотел давать послабления банкам-«трупам»
«Газпром» заявил об оседании предназначенного для Молдавии газа на Украине
Путин поучаствовал в спуске атомного ледокола «Якутия» на воду
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.