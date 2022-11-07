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09:53, 7 ноября 2022Путешествия

Популярна азиатская страна упростит выдачу виз для россиян

Российские туристы с 9 ноября смогут оформить электронную визу в Индонезию
СюжетВизы в Европу:

Фото: Dicky Bisinglasi / Globallookpress.com

Власти Индонезии упростят правила выдачи виз для российских туристов с 9 ноября. Об этом на официальном сайте сообщает Генеральный директорат иммиграции популярной азиатской страны.

Речь идет о запуске системы электронных виз по прибытии (e-VOA), которая будет доступна представителям 26 стран, в том числе и россиянам. Уточняется, что система будет работать в аэропортах Бали и Джакарты. Для подачи заявки на получение въездных документов путешественникам необходимо загрузить первую страницу загранпаспорта со сроком действия не менее полугода с момента въезда в Индонезию и фото.

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Срок действия e-VOA составит 30 дней, виза может быть продлена еще раз на тот же период. При этом указано, что воспользоваться правом на въезд отдыхающие смогут не позднее чем через 90 дней после оформления. Стоимость услуги — 500 тысяч индонезийских рупий (примерно 1,9 тысячи рублей).

В ведомстве отметили, что для прохождения паспортного контроля в аэропорту туристам рекомендуется иметь при себе электронную копию либо распечатанный вариант e-VOA, который они получат на e-mail, указанный при заполнении заявки.

Ранее в ноябре российская путешественница и блогер Марина Ершова, отдыхающая в Азии, остановилась в отеле Бали за 250 рублей и поделилась впечатлениями. Девушка отметила, что ее возмутили грязные раковина, душевая кабина, унитаз и пол. Также сотрудники отеля не предоставили ей полотенец.

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Валентина Процкова
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