Россиянка остановилась в отеле Бали за 250 рублей и поделилась впечатлениями

Блогер «Яндекс.Дзена» Ершова пожаловалась на грязный номер в отеле Бали за 250 рублей

Отечественная путешественница и блогер Марина Ершова, отдыхающая в Азии, остановилась в бюджетном отеле Бали и поделилась впечатлениями. Свое мнение она высказала в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Автор публикации заявила, что проживание обошлось ей всего в 250 рублей за ночь. За эти деньги ей обещали светлый номер с большой кроватью и бассейн на территории гостиницы, однако ожидания девушки не оправдались. «Когда открыли дверь в комнату, мы разочаровались: темная, потрепанная, будто только что ушел гость и за ним забыли убрать. Вещи было сложно куда-то поставить, потому что мебель в комнате очень грязная. Ну понятно — тут никогда не вытирали, скорее всего, с открытия отеля», — пожаловалась россиянка.

Также блогер отметила, что ее возмутили грязные раковина, душевая кабина, унитаз и пол. «Персонал считает, что если в унитазе нет фекалий, то санузел чистый, и мыть ничего не нужно. Поэтому тут трехсантиметровый мыльный налет», — добавила она.

В заключении российская туристка отметила, что сотрудники отеля не предоставили ей полотенец, сославшись на то, что номер был забронирован со скидкой и полотенца не положены. «Когда ожидаешь что-то хорошее, а на деле получаешь жесть — это очень огорчает», — резюмировал путешественница.

Ранее сообщалось, что власти Индонезии решили ввести новую визу для богатых, которая будет выдаваться на срок от пяти до десяти лет. Так называемая «виза второго дома» позволит состоятельным иностранцам оставаться в Индонезии в течение пяти-десяти лет. Ее целевые получатели — бизнесмены со всего мира и пожилые туристы.