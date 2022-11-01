Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:30, 1 ноября 2022Путешествия

Россиянка остановилась в отеле Бали за 250 рублей и поделилась впечатлениями

Блогер «Яндекс.Дзена» Ершова пожаловалась на грязный номер в отеле Бали за 250 рублей

Фото: Jared Rice / Unsplash

Отечественная путешественница и блогер Марина Ершова, отдыхающая в Азии, остановилась в бюджетном отеле Бали и поделилась впечатлениями. Свое мнение она высказала в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Автор публикации заявила, что проживание обошлось ей всего в 250 рублей за ночь. За эти деньги ей обещали светлый номер с большой кроватью и бассейн на территории гостиницы, однако ожидания девушки не оправдались. «Когда открыли дверь в комнату, мы разочаровались: темная, потрепанная, будто только что ушел гость и за ним забыли убрать. Вещи было сложно куда-то поставить, потому что мебель в комнате очень грязная. Ну понятно — тут никогда не вытирали, скорее всего, с открытия отеля», — пожаловалась россиянка.

Материалы по теме:
Россияне полюбили зимовать в теплых странах. Где можно переждать русские морозы и почему это дешевле, чем жить в Москве?
Россияне полюбили зимовать в теплых странах.Где можно переждать русские морозы и почему это дешевле, чем жить в Москве?
11 января 2022
«Райское место» Россиянин уехал зимовать в Египет и открыл его с неожиданной стороны. Чем его покорила арабская страна?
«Райское место»Россиянин уехал зимовать в Египет и открыл его с неожиданной стороны. Чем его покорила арабская страна?
18 декабря 2021

Также блогер отметила, что ее возмутили грязные раковина, душевая кабина, унитаз и пол. «Персонал считает, что если в унитазе нет фекалий, то санузел чистый, и мыть ничего не нужно. Поэтому тут трехсантиметровый мыльный налет», — добавила она.

В заключении российская туристка отметила, что сотрудники отеля не предоставили ей полотенец, сославшись на то, что номер был забронирован со скидкой и полотенца не положены. «Когда ожидаешь что-то хорошее, а на деле получаешь жесть — это очень огорчает», — резюмировал путешественница.

Ранее сообщалось, что власти Индонезии решили ввести новую визу для богатых, которая будет выдаваться на срок от пяти до десяти лет. Так называемая «виза второго дома» позволит состоятельным иностранцам оставаться в Индонезии в течение пяти-десяти лет. Ее целевые получатели — бизнесмены со всего мира и пожилые туристы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Россия остановила движение судов по коридору «черноморской инициативы»
Россиянка остановилась в отеле Бали за 250 рублей и поделилась впечатлениями
Блогеры попросили Путина и Медведева разблокировать Instagram и Facebook
Сексолог дал советы по построению отношений одиноким привлекательным людям
Мужчина по ошибке отсидел в тюрьме 38 лет за чужое преступление
Раскрыты способа обмана в продуктовом магазине
Пелоси оценила состояние мужа после нападения
Российские снайперы опробуют на Украине новую винтовку
Собянин раскрыл судьбу самой короткой ветки столичного метро
Украинская писательница решила заменить русские имена героям сказок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.