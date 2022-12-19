Владельца магазина в Белоруссии осудили за подорожание сыра на 26 копеек

В Белоруссии вынесли первый приговор из-за нарушения моратория на рост цен

В Белоруссии вынесли первый приговор из-за нарушения моратория на рост цен в стране, сообщает Office Life.

На скамье подсудимых оказался 46-летний владелец магазина из Могилева. Представитель рабочей группы по мониторингу цен из местного сельисполкома обнаружила, что в его магазине стоимость сыра сулугуни выросла на 26 копеек (около семи российских рублей) после введения моратория на рост цен.

Обвинение запросило для обвиняемого наименьшее наказание, предусмотренное статьей по злоупотреблению служебными полномочиями при формировании розничных цен. Предпринимателя осудили на два года лишения свободы с отсрочкой на год. Если в течение этого времени мужчина не будет нарушать закон, приговор не будет приводиться в исполнение.

Ранее стало известно, что за нарушение указа президента Белоруссии Александра Лукашенко в отношении предпринимателей, допустивших повышение цен, возбуждены десятки уголовных дел. Силовики и чиновники проверяют отпускную цену и себестоимость товаров не только в торговых сетях, но и в магазинах у дома.

По оценкам Национального статистического комитета Белоруссии, в сентябре инфляция в стране в годовом исчислении достигла 17,4 процента. По мнению Лукашенко, основной причиной такого положения дел являются спекулянты и бизнесмены, которые пытаются получить сверхприбыли. Президент уверен, что рыночная экономика уступает плановому подходу, который практиковался в Советском Союзе.