Десятки уголовных дел возбудили в Белоруссии из-за роста цен

«Беларусь 1»: 34 уголовных дела возбудили в Белоруссии из-за необоснованного роста цен

Свыше 30 уголовных дел возбудили в Белоруссии по факту необоснованного повышения цен, более 20 должностных лиц задержаны в рамках расследования. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал «Беларусь 1».

«По фактам необоснованного повышения цен к этому моменту возбуждено 34 уголовных дела, задержаны более 20 должностных лиц», — сообщает телеканал.

По его данным, Комитет госконтроля и генпрокуратура изучают стоимость услуг, отпускную цену производителей продукции и стоимость товаров, поставляемых оптовыми поставщиками в соцучреждения сфер образования и здравоохранения. При этом проверки проводятся не только в крупных сетях, но и в магазинах шаговой доступности. Кроме того, изучается работа интернет-магазинов.

«Выявлены нарушения. В отношении должностных лиц двух крупных интернет-площадок возбуждены уголовные дела, они задержаны», — отметили журналисты. В частности, нарушения выявлены в одной из частных сетей аптек, а также в сети магазинов «Доброном».

Президент республики Александр Лукашенко потребовал запретить повышение цен на товары 6 октября. Он выразил уверенность, что за ускорением инфляции стоят действия спекулянтов и нечистоплотных бизнесменов, а рыночное регулирование не работает.

По оценкам Национального статистического комитета Белоруссии, в сентябре инфляция в стране в годовом исчислении достигла 17,4 процента.