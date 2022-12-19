В России резко выросли цены на корма для домашних животных

Стоимость импортных кормов для домашних животных по итогам 2022 года выросла на 20-30%

Стоимость питания для домашних животных по итогам текущего года резко выросла — импортные корма подорожали на 20-30 процентов, в то время как отечественные производители повысили цены на 30-65 процентов. Такие данные предоставила NEWS.ru руководитель сети зоомагазинов «Дивный КОЛИБРИ» Валентина Поташова.

За 2022 год, согласно данным компании NielsenIQ, стоимость сухих и влажных кормов в среднем увеличилась на 20-25 процентов. Сильнее всего стоимость выросла в низкоценовом сегменте, где рост составил до 40 процентов. Корма стали активно дорожать весной 2022 года, после ухода ряда зарубежных компаний с российского рынка на фоне начала военных действий на Украине. Также на повышение цен повлияли логистические проблемы.

На изменения на рынке российские компании отреагировали наращиванием производства, а торговые сети начали заполнять свои магазины товарами отечественных брендов. «Мы в своих магазинах сейчас формируем ассортиментную линейку новых кормов российского производства: часть товаров получают хорошие оценки покупателей, но часть марок мы отсеиваем. При этом у отечественных производителей бывают перебои в поставках: они не были готовы к резко возросшим объемам», — рассказала Поташова.

Одной из проблем российского зоорынка она назвала отсутствие производства холистиков (кормов высокого качества с добавлением всех необходимых животному микро- и макроэлементов), специализированных кормов, кормов для ветеринарных диет. Для этого компаниям нужны собственные разработки и рецептуры. Кроме того, местные производители после февральских событий снизили содержание мяса в составе сухих кормов. «На лицевой стороне упаковки может быть написан высокий процент мяса, но не все указывают, что имеют в виду сырой продукт. Реальный процент дегидратированного сырья, из которого состоит готовый корм, приводится только на обороте в таблице состава, и он обычно намного ниже», — сообщила глава сети «Дивный КОЛИБРИ».

О проблемах с доступностью и ассортиментом диетических кормов также рассказала специалист ресурса «Кормите питомца правильно» Елена Федорова. Она объяснила, что такое питание требуются животным не только с хроническими заболеваниями — диета необходима и при отравлениях, аллергиях и заболеваниях мочевыводящих путей. При этом некоторым животным такое питание нужно в течение всей жизни.

В апреле-мае новые зоомагазины в крупных городах России почти перестали открываться из-за нехватки импортных специализированных кормов для домашних животных, за счет которых розница формировала до 80 процентов своих доходов. Помимо нехватки спецкормов существенной проблемой для отрасли стали значительные траты на доставку, что привело к беспрецедентному росту цен на конечную продукцию на 50-100 процентов.