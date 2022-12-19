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17:17, 19 декабря 2022Россия

На съезде движения детей и молодежи утвердили название организации

Участники съезда движения детей и молодежи проголосовали за название новой организации

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Участники первого съезда российского движения детей и молодежи в ходе итогового голосования выбрали новое название организации. Об этом «Газете.Ru» рассказал один из учредителей движения, депутат Госдумы, председатель правления организации «Российские студенческие отряды» Михаил Киселев.

Так, за название «Движение первых» отдали свой голос 760 респондентов. На втором месте оказалось название «Новое поколение» (326 голосов), на третьем — «Юность» (76 голосов). Названия «Пионеры» и «Движение имени Гагарина» предпочли 56 и 51 человек соответственно.

Первый съезд российского движения детей и молодежи проходит в столичном «Манеже» с 18 по 20 декабря.

В июле глава государства Владимир Путин подписал закон о создании всероссийского движения детей и молодежи. Движение будет подготавливать детей к полноценной жизни в обществе, а также формировать их мировоззрение на основе традиционных ценностей.

Законопроект о движении детей и молодежи был внесен группой депутатов и сенаторами на рассмотрение нижней палаты парламента в День пионерии — 19 мая.

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Алина Гончарова
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