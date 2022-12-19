Инвалид из российского города не смог попасть в туалет выданной ему квартиры

Сироте-инвалиду из Казани выдали квартиру, в которой нельзя попасть в туалет на коляске

Сироте-инвалиду из российского города выдали квартиру, в которой он не смог попасть в туалет. Дверной проем оказался слишком узким для коляски, сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

23-летний Мансур из Казани получил от властей жилье в районе Салават Купере. Он обратился за помощью с переездом к своей знакомой Софии, после того как чиновники не поспособствовали переселению. В новой квартире Мансур столкнулся с проблемами: слишком узкий дверной проем в туалет и порог на балконе, который не позволяет проехать на коляске.

Пенсия Мансура будет уходить в интернат, пока он не пропишется в квартире, поэтому сирота не смог самостоятельно покрыть связанные с переездом затраты. Ему помогли волонтеры — неравнодушные отдали нуждающемуся мебель, посуду и вызвались помочь по дому, а также оплатили перепланировку санузла.

В мае сирота из города Болотное Новосибирской области получила от чиновников жилье, но не смогла стать его собственницей. Оформить права сироте помешало обременение недвижимости — долг более чем в полмиллиона рублей.